Азербайджан и МАГАТЭ подписали программу по техническому сотрудничеству (фото)

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подписали Рамочную программу для страны (РПС) в области технического сотрудничества с МАГАТЭ на 2024-2029 годы.

Как передает пресс-служба МИД Азербайджана, подписание состоялось в рамках встречи глав МИД и МАГАТЭ на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе встречи министр Байрамов отметил, что Азербайджан решительно поддерживает ядерную безопасность и международное сотрудничество по ее укреплению, подчеркнув незаменимую роль системы инспекции МАГАТЭ в нераспространении и мирном использовании ядерной энергии.

Отметим, что документ определяет взаимно согласованные приоритетные потребности и интересы в области развития, которые будут поддерживаться посредством мероприятий по техническому сотрудничеству.