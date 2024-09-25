Пезешкиан считает санкции Запада бесчеловечным оружием

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Односторонние санкции, введенные Западом в отношении Ирана, представляют собой бесчеловечное оружие, ставящее под угрозу жизни тысяч невинных людей. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, выступая во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Санкции – это разрушительное и бесчеловечное оружие, призванное парализовать экономику страны. Лишение доступа к необходимым лекарствам стало одним из самых болезненных последствий санкций, подвергающих опасности жизни тысяч невинных людей. Эта мера является не только вопиющим нарушением прав человека, но и преступлением против человечности», – подчеркнул Пезешкиан.