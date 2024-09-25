Эрол Озвар: Турецко-Азербайджанский университет станет образцом для тюркского мира

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Совместный Турецко-Азербайджанский университет укрепит научное сотрудничество и станет образцом для всего тюркского мира.

Об этом журналистам в Баку заявил председатель Совета по высшему образованию Турции Эрол Озвар.

По его словам, которые приводит «Анадолу», в числе приоритетов Турции – дальнейшее увеличение числа проектов, которые повысят сотрудничество в сфере высшего образования в тюркском мире.

Э.Озвар отметил, что новый университет является воплощением общей воли президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Азербайджана Ильхама Алиева.

«Этот проект является одним из ярчайших примеров научного и технологического сотрудничества между нашими странами. Университет служит наглядным свидетельством того, как дружеские и братские отношения между нашими народами распространяются и на научную сферу», – отметил Э.Озвар.