Пезешкиан объяснил, почему Иран не ударяет по Израилю |
Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном для «заключительного этапа» мирных переговоров |
Трамп обвинил Иран в покушении на него |
Байрамов на встрече с генсеком СЕ обозначил обеспокоенность Баку предвзятым отношением ПАСЕ |
Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу (видео) |
Азербайджанцы обратились с протестом в парламент Швейцарии |
ОЗА обвинила Харрис в дискриминации азербайджанцев |
Канаки: Действия Франции в Новой Каледонии напоминают войну в Алжире |
Украина ударила по Белгороду (видео) |
Главное Мир

Зеленский допустил удары России по украинским АЭС

Зеленский допустил удары России по украинским АЭС

Российские оккупанты этой осенью могут атаковать украинские атомные электростанции. Они сделают АЭС своими мишенями.

Об этом говорится в выступлении президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН.

Глава государства напомнил, что российский диктатор нарушил большое количество норм и правил и он не остановится сам. Россию можно только принудить к миру.

По словам Зеленского, в этой войне нужно остановить агрессора, который является нарушителем Устава ООН.

Президент отметил, что на фоне приближения зимы Россия снова пытается уничтожить украинскую энергосистему.

«И этой осенью они даже более циничны. Они готовы сделать мишенью наши атомные электростанции, три АЭС. У нас есть такая информация и доказательства этого. Если Россия готова зайти так далеко это означает, что ваши ценности не имеют значения для Москвы», – добавил Зеленский.

Теги:
Из этой рубрики
Минобороны Британии сообщило, что потери России достигли пика
Мир

Минобороны Британии сообщило, что потери России достигли пика

2024/09/25, 13:54
Пезешкиан объяснил, почему Иран не ударяет по Израилю
Мир

Пезешкиан объяснил, почему Иран не ударяет по Израилю

2024/09/25, 13:52
Канакские лидеры обвиняют Францию в колониальных методах подавления в Новой Каледонии
Мир

Канакские лидеры обвиняют Францию в колониальных методах подавления в Новой Каледонии

2024/09/25, 11:31
Венгрия против разрешения Киеву бить вглубь России
Мир

Венгрия против разрешения Киеву бить вглубь России

2024/09/25, 11:30
Россия начала переговоры с хуситами
Мир

Россия начала переговоры с хуситами

2024/09/25, 11:12
СМИ: Грузия поставляет люксовые автомобили в Россию в обход западных санкций
Мир

СМИ: Грузия поставляет люксовые автомобили в Россию в обход западных санкций

2024/09/25, 10:50
Рейдерский захват Европы: Урсула и ее «овцы»
Мир

Рейдерский захват Европы: Урсула и ее «овцы»

2024/09/25, 10:30
Трамп обвинил Иран в покушении на него
Мир

Трамп обвинил Иран в покушении на него

2024/09/25, 09:40
Пезешкиан считает санкции Запада бесчеловечным оружием
Мир

Пезешкиан считает санкции Запада бесчеловечным оружием

2024/09/25, 01:29