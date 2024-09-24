Зеленский допустил удары России по украинским АЭС

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Российские оккупанты этой осенью могут атаковать украинские атомные электростанции. Они сделают АЭС своими мишенями.

Об этом говорится в выступлении президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН.

Глава государства напомнил, что российский диктатор нарушил большое количество норм и правил и он не остановится сам. Россию можно только принудить к миру.

По словам Зеленского, в этой войне нужно остановить агрессора, который является нарушителем Устава ООН.

Президент отметил, что на фоне приближения зимы Россия снова пытается уничтожить украинскую энергосистему.

«И этой осенью они даже более циничны. Они готовы сделать мишенью наши атомные электростанции, три АЭС. У нас есть такая информация и доказательства этого. Если Россия готова зайти так далеко это означает, что ваши ценности не имеют значения для Москвы», – добавил Зеленский.