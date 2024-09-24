Азербайджанцы обратились с протестом в парламент Швейцарии

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Носящий предвзятый характер по отношению к Азербайджану запрос, адресованный швейцарскому правительству группой депутатов Федерального собрания Швейцарии, вызвал протест азербайджанских диаспорских организаций, действующих в Швейцарии.

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, в связи с этим азербайджанские диаспорные организации в Швейцарии направили в парламент этой страны заявления, где акцентируют внимание на значении взаимоотношений двух государств и доводят до внимания, что силы, выступающие против мира на Южном Кавказе, пытаются достичь своих целей, используя для этого 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Отмечается важность предстоящей в ноябре текущего года в Баку COP29 не только в качестве вклада в решение глобальных экологических проблем, но и с точки зрения обеспечения мира в регионе. Напоминается, что COP29 является важной платформой для решения ключевых климатических проблем, а не для внешних манипуляций.

Диаспорские организации подчеркивают, что озвученные в швейцарском парламенте обвинения в «геноциде» и «этнической чистке» не отражают реальность и что обсуждение подобного типа заявлений в государственном учреждении Швейцарии вызывает обеспокоенность.

В заявлениях содержится призыв к членам швейцарского парламента продемонстрировать ответственный подход.