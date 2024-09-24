ОЗА обвинила Харрис в дискриминации азербайджанцев

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Игнорирование вице-президентом США Камалой Харрис права на возвращение выходцев из Западного Азербайджана не способствует миру.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в ответ на обращение Харрис к армянской общине США, в котором политик сделала отсылку на право на возвращение армян «Нагорного Карабаха».

«Прежде всего, отметим, что в Азербайджане нет региона под названием «Нагорный Карабах». Использование этого термина, ассоциирующегося с сепаратизмом и оккупацией, является неуважением к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Кроме того, упоминание вице-президентом США права на возвращение только для этнических армян носит дискриминационный характер. Право азербайджанцев, изгнанных из Западного Азербайджана, на возвращение в свои дома является необходимым условием для установления справедливости и прочного мира. Игнорирование вице-президентом права на возвращение западных азербайджанцев не способствует миру и является ошибочным.

Мы обращаемся к вице-президенту Харрис, призывая ее уважать право западных азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение в свои дома и не допускать дискриминации по этническому или религиозному признаку в вопросе права на возвращение», – подчеркнули в Общине Западного Азербайджана.