На Западе не видят будущего в «плане победы» Зеленского

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Западные чиновники не видят в «плане победы» Зеленского перспективы прорыва в войне и называют его «списком пожеланий», пишет Bloomberg.

Один собеседник издания заявил, что в плане президента Украины «нет никаких реальных сюрпризов, и он не является серьезным изменением правил игры».

От Зеленского хотят услышать, как может выглядеть окончание войны. Как минимум одна западная страна предложила начать переговоры на эту тему с РФ.

«Мрачная оценка документа подчеркивает углубляющееся чувство пессимизма среди союзников по мере того, как военный конфликт затягивается. По словам двух источников, один из западных союзников предположил, что настало время для нового раунда работы с президентом Владимиром Путиным, либо со стороны Зеленского, либо со стороны других стран», – пишет издание.