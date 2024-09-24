Пезешкиан объяснил, почему Иран не ударяет по Израилю |
Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном для «заключительного этапа» мирных переговоров |
Трамп обвинил Иран в покушении на него |
Байрамов на встрече с генсеком СЕ обозначил обеспокоенность Баку предвзятым отношением ПАСЕ |
Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу (видео) |
Азербайджанцы обратились с протестом в парламент Швейцарии |
ОЗА обвинила Харрис в дискриминации азербайджанцев |
Канаки: Действия Франции в Новой Каледонии напоминают войну в Алжире |
Украина ударила по Белгороду (видео) |
Главное Политика

На Западе не видят будущего в «плане победы» Зеленского

На Западе не видят будущего в «плане победы» Зеленского

Западные чиновники не видят в «плане победы» Зеленского перспективы прорыва в войне и называют его «списком пожеланий», пишет Bloomberg.

Один собеседник издания заявил, что в плане президента Украины «нет никаких реальных сюрпризов, и он не является серьезным изменением правил игры».

От Зеленского хотят услышать, как может выглядеть окончание войны. Как минимум одна западная страна предложила начать переговоры на эту тему с РФ.

«Мрачная оценка документа подчеркивает углубляющееся чувство пессимизма среди союзников по мере того, как военный конфликт затягивается. По словам двух источников, один из западных союзников предположил, что настало время для нового раунда работы с президентом Владимиром Путиным, либо со стороны Зеленского, либо со стороны других стран», – пишет издание.

Теги:
Из этой рубрики
Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном для «заключительного этапа» мирных переговоров
Политика

Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном для «заключительного этапа» мирных переговоров

2024/09/25, 13:19
«Письмо Харрис»: жест поддержки или обманутые ожидания?
Политика

«Письмо Харрис»: жест поддержки или обманутые ожидания?

2024/09/25, 11:47
Байден вычеркнул из списка Кобахидзе
Политика

Байден вычеркнул из списка Кобахидзе

2024/09/25, 11:46
Эрдоган пообещал Зеленскому прекращение огня в Украине
Политика

Эрдоган пообещал Зеленскому прекращение огня в Украине

2024/09/25, 10:00
Байрамов рассказал Арагчи о территориальных претензиях и милитаризации Армении
Политика

Байрамов рассказал Арагчи о территориальных претензиях и милитаризации Армении

2024/09/25, 09:28
Байрамов на встрече с генсеком СЕ обозначил обеспокоенность Баку предвзятым отношением ПАСЕ
Политика

Байрамов на встрече с генсеком СЕ обозначил обеспокоенность Баку предвзятым отношением ПАСЕ

2024/09/25, 09:15
Тегеран выступает за мирное решение ситуации в Украине
Политика

Тегеран выступает за мирное решение ситуации в Украине

2024/09/25, 01:18
Пезешкиан обвинил внерегиональные страны в дестабилизации на Ближнем Востоке
Политика

Пезешкиан обвинил внерегиональные страны в дестабилизации на Ближнем Востоке

2024/09/25, 01:12
Зеленский против переговоров с Россией
Политика

Зеленский против переговоров с Россией

2024/09/25, 01:02