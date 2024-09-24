Поладов рассказал представителю НАТО о минном терроре Армении

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В рамках визита делегации Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) во главе с заместителем председателя агентства Самиром Поладовым в штаб-квартиру НАТО состоялась встреча с заместителем помощника Генерального секретаря НАТО по операциям Бурджу Сан.

На встрече с участием сотрудников представительства Азербайджана при НАТО делегация ANAMA рассказала о масштабах минной угрозы в Азербайджане и мерах, принимаемых нашей страной для устранения проблемы, сообщает «Репорт».

Самир Поладов сообщил о гуманитарных, экономических и экологических последствиях мин, отметив, что с ноября 2020 года 379 азербайджанцев погибли или получили ранения в результате разрыва мин. Он также отметил, что мины серьезно препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли, замедляют проведение восстановительных работ на этих территориях.

В рамках встречи были также обсуждены вопросы сотрудничества в области гуманитарного разминирования и внедрения новых технологий в этой сфере.