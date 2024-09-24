Азербайджан и ЮНИСЕФ обменялись мнениями о перспективах сотрудничества

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Обсуждено дальнейшее сотрудничество между Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики и Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

Об этом говорится в сообщении Аппарата омбудсмена.

Было отмечено, что омбудсмен Сабина Алиева приняла недавно назначенного представителя ЮНИСЕФ в Азербайджане Саджу Фаруг Абдулла.

В ходе встречи омбудсмен подробно проинформировала о своей деятельности в сфере защиты прав детей. Говоря о своей деятельности в рамках международного сотрудничества, омбудсмен отметила, что существует тесное сотрудничество с международными организациями, а также с ООН и ее специализированными структурами, реализуется ряд важных проектов. Она подчеркнула важность мероприятий, проводимых в рамках сотрудничества между аппаратом омбудсмена и ЮНИСЕФ, и рассказала о проделанной работе в соответствующей области.

Сабина Алиева проинформировала о последних изменениях, внесенных в Конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики», и сообщила о расширении своего мандата в области защиты прав ребенка и ряде других сфер. Она подробно проинформировала о проделанной работе в рамках национального превентивного механизма, механизма независимого мониторинга в области прав ребенка, правосудия в отношении несовершеннолетних, обращений осужденных и членов их семей к главе государства в связи с помилованием и по другим направлениям.

Кроме того, омбудсмен отметила, что мины, заложенные Арменией в период оккупации азербайджанских территорий, представляют опасность для жизни и здоровья гражданских лиц, в том числе детей, а также подчеркнула важность информирования детей о минной опасности.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества между двумя структурами и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.