ANAMA: Большая часть Ханкенди очищена от мин

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На территориях, освобожденных от оккупации в результате антитеррористических мероприятий локального характера в сентябре 2023 года, продолжаются работы по разминированию. Об этом во вторник сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию ANAMA Вугар Сулейманов, сообщает Minval.az.

Он отметил, что в городе Ханкенди чаще всего встречались мины-ловушки. Наряду с минами-ловушками, территория очищается от неразорвавшихся боеприпасов.

«Большая часть города уже очищена», – сказал В.Сулейманов.