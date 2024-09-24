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Азербайджан и Казахстан подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год (фото)

Азербайджан и Казахстан подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год (фото)

В Бакинском Экспо-Центре продолжается 5-я юбилейная Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX.

Как сообщает минобороны, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым, находящимся с визитом в нашей стране для участия в выставке.

На встрече было особо отмечено, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном основано на дружеских и братских отношениях, и подчеркнуто, что сотрудничество в области обороны служит дальнейшему укреплению армий обеих стран.

На встрече были обсуждены текущее состояние и будущие перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана был подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и Меморандум между национальными университетами обороны.

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