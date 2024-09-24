Вугар Сулейманов: ANAMA в будущем может увеличить количество крыс

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Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) в будущем может увеличить количество крыс, используемых для поиска неразорвавшихся боеприпасов и мин. Об этом Minval.az заявил председатель правления Агентства Вугар Сулейманов.

«Есть такие участки, где собаки не могут работать, а крысы могут пробраться»,- подчеркнул он.

Спецтехника и животные миноискатели, как собаки, так и крысы, являются вспомогательными средствами для разминирования.

«В носу крысы расположено больше рецепторов, нежели чем у собаки. В отличие от собаки, которую в игровой форме обучают искать мины, крыс дрессируют едой. Когда грызун находит мину, знает, что его угостят бананом. Крыса работает за еду»,- пояснил глава ведомства.

По его словам, другим отличием является отсутствие привязанности к человеку, которая бывает между собакой и человеком. Использование крыс в разминировании показало свою эффективность.

На сегодняшний день в Карабахе Агентство в общей сложности, с использованием всей техники, расчистило от мин и неразорвавшихся снарядов около 163 тыс. гектаров земли.

Зарина Оруджалиева