Несмотря на запрет, в магазинах Азербайджана школьникам продают энергетики

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Подростки, регулярно потребляющие энергетические напитки, стали частыми пациентами поликлиник. Об этом Minval.az сообщили врачи одной из бакинских лечебниц.

Согласно данным Государственного комитета статистики, в последний год выросли показатели различного рода заболеваний среди молодого населения. Одной из причин развития недугов являются вредные привычки или употребление запрещенных для несовершеннолетних напитков, в том числе можно назвать участившиеся случаи потребления энергетических напитков. Несмотря на наличие запрета на реализацию энергетиков несовершеннолетним, в магазинах Азербайджана продолжают продавать их даже маленьким детям.

Как рассказала Minval.az врач-педиатр Бакинской городской поликлиники №7 Ирада Магеррамова, в составе таких напитков содержится высокая концентрация сахара, консервантов и стимуляторов. Такой коктейль плохо влияет на растущий организм, говорит врач: «Часто у детей и подростков, потребляющих энергетические напитки, наблюдается рассеянность, стрессовое состояние, нервное возбуждение, бессонница, головные боли. Все это является результатом злоупотребления энергетиками. Некоторые подростки пьют энергетические напитки вместо воды».

Потребление энергетиков способствуют нарушению функции сердечно-сосудистой системы. Из-за высокого содержания кофеина, у ребенка может появиться учащенное сердцебиение и повышенное давление.

Чаще всего в поликлинику обращаются пациенты с нарушением метаболизма. Высокое содержание сахара в крови у детей приводит к развитию ожирения и инсулинорезистентности, что в будущем повышает риск развития диабета. Параллельно энергетические напитки вызывают зависимость, депрессию, беспокойство, агрессию. Среди юных пациентов наблюдается изменение пищевых привычек и нарушение режима сна, отмечает Магеррамова.

Если у подростка уже имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом или сердцем, то потребление энергетических напитков приведет к более тяжелым последствиям, заявил специалист.

Энергетические напитки в шаговой доступности от школ

Закон запрещает продажу энергетических напитков лицам младше 18 лет, но в небольших маркетах все еще можно увидеть, как дети покупают эти напитки. Продавцы не проверяют возраст покупателей и спокойно отпускают товар, отмечает эксперт в области пищевой безопасности Мехсети Гусейнова.

«Энергетические напитки нарушают нормальное функционирование организма до 20-25 лет, — говорит она. — Синтетические витамины и минералы, содержащиеся в этих напитках, активизируют энергию на короткое время, а затем человек испытывает истощение и усталость».

По словам Гусейновой, молодые люди в возрасте до 25 лет нуждаются в полноценном питании, богатом витаминами и минералами. Частое употребление энергетиков с искусственными компонентами может привести к ускорению кровообращения и нарушениям в работе внутренних органов. Это создает дополнительную нагрузку, которая потенциально может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая риск внезапной остановки сердца.

К особо серьезным последствиям употребление энергетических напитков приводит у людей со слабым иммунитетом.

Итак, энергетические напитки не рекомендуются к употреблению лицами до 25 лет. Среди более взрослого наседания рекомендуемая допустимая суточная доза энергетического напитка не должна превышать 200 мл.

В Законе «О защите прав потребителей» предусмотрены пункты, связанные с запретом на продажу энергетических напитков в торговых объектах, расположенных в непосредственной близости от школы, однако на деле мы видим, что очень многие торговые объекты, работающие рядом с учебными заведениями, свободно продают энергетики детям.

В связи с этим необходимо усилить контроль за продажей энергетиков детям, потому как многие взрослые, работающие в сфере торговли не чувствуют ответственности за причинение вреда здоровью подрастающего поколения. В случае, если кто-либо стал свидетелем факта продажи энергетика ребенку, следует обращаться в правоохранительные органы, Агентство пищевой безопасности и Министерство экономики.

Зарина Оруджалиева

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Физическое и моральное развитие детей и молодежи».