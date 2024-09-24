Азербайджанские военные на учениях ETERNITY 2024 в Грузии (видео)

Официальная церемония открытия ETERNITY 2024 прошла на полигоне учебного и оценочного центра НАТО-Грузия.
В учениях принимают участие военнослужащие трех стран – Грузии, Азербайджана и Турции.
Согласно сценарию учений, на полигоне Вазиани будет отработана защита стратегически важных объектов и экономических проектов региона.
ETERNITY 2024 направлен на улучшение межведомственной координации и коммуникации во время чрезвычайных ситуаций, а также на повышение уровня управления рисками и оперативной совместимости в многонациональной среде.