Азербайджанские военные на учениях ETERNITY 2024 в Грузии (видео)

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Официальная церемония открытия ETERNITY 2024 прошла на полигоне учебного и оценочного центра НАТО-Грузия.

В учениях принимают участие военнослужащие трех стран – Грузии, Азербайджана и Турции.

Согласно сценарию учений, на полигоне Вазиани будет отработана защита стратегически важных объектов и экономических проектов региона.

ETERNITY 2024 направлен на улучшение межведомственной координации и коммуникации во время чрезвычайных ситуаций, а также на повышение уровня управления рисками и оперативной совместимости в многонациональной среде.