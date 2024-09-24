Конгрессмен Шифф обвинён в клевете и поддержке армянского лобби

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Община Западного Азербайджана решительно осудила очередной антиазербайджанский законопроект, представленный конгрессменом Адамом Шиффом, известным своей проармянской и антиазербайджанской позицией, в Конгрессе США 18 сентября. Законопроект носит провокационный характер и является ошибочным как по названию, так и по содержанию.

«Традиционная антиазербайджанская позиция Адама Шиффа, а также его коррупционные связи с армянским лобби, подобные связям бывшего сенатора Боба Менендеса, серьёзно ставят под сомнение его честность и добросовестность.

Учитывая, что армяне Карабаха свободно покинули страну, отвергнув предложения Азербайджана по реинтеграции и гражданству, законопроект Шиффа основан на клевете.

Адам Шифф проигнорировал факт этнических чисток, в результате которых 300 тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть Армению, а 700 тысяч — территории Азербайджана, находившиеся под долгосрочной оккупацией. Он также закрыл глаза на ущерб в сотни миллиардов долларов, нанесённый имуществу, экономике и культурному наследию Азербайджана, и даже поддержал это.

Все это доказывает, что представленный законопроект — попытка шантажа Азербайджана. Этот шаг также направлен на подрыв отношений между США и Азербайджаном», – сказано в заявлении Общины.

Община Западного Азербайджана призывает Конгресс США отклонить этот провокационный законопроект и требует расследования коррупционных связей Адама Шиффа с армянским лобби.