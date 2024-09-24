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Мехмет Демироглу: Азербайджан и Турция будут модернизировать самолеты в Баку

Мехмет Демироглу: Азербайджан и Турция будут модернизировать самолеты в Баку

Завершен первый этап проекта по модернизации самолетов Су-25, принадлежащих военно-воздушным силам Азербайджана. Об этом журналистам заявил генеральный директор Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Мехмет Демироглу, сообщает Minval.az.

«Как вы знаете, мы реализуем совместный с Азербайджаном проект по модернизации самолетов Су-25. Первый этап проекта уже завершен. Работы по модернизации самолетов будут проводиться в Баку, а один из них будет доставлен в Анкару для этого процесса. Данный проект имеет значение как для оборонной промышленности, так и для экосистемы Азербайджана. А на следующем этапе мы привезем в Азербайджан учебно-тренировочные самолеты Hurkush. В то же время планируется привлечение азербайджанских военных пилотов к учениям в Анкаре. Работа в этом направлении успешно продолжается. В ближайшие месяцы процесс будет полностью завершен. Продолжаются переговоры по поставке в Азербайджан самолетов пятого поколения типа KAAN. Впереди мы думаем об обеспечении потребностей Азербайджана в этом направлении. Поскольку этот проект находится на начальной стадии, трудно назвать какие-либо конкретные идеи. Проект планируется продолжить до 2030 года», – сказал Демироглу.

Зарина Оруджалиева

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