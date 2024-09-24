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Катар и Турция выразили готовность выступить посредниками между Израилем и «Хезболлах»

Катар и Турция выразили готовность выступить посредниками между Израилем и "Хезболлах"

Катар и Турция заявили о готовности стать посредниками между Израилем и шиитским движением «Хезболлах», чтобы добиться прекращения бомбардировок со стороны еврейского государства.

Об этом сообщило испанское агентство EFE со ссылкой на ливанский дипломатический источник в Каире.

По его информации, правительство Ливана получило «несколько американских и европейских сообщений», согласно которым, «Израиль не отступит» и «единственное решение» заключается в том, чтобы движение «Хезболлах» «пошло на уступки», поскольку «любой отказ только спровоцирует новые нападения и эскалацию». Также уточняется, что Израиль хочет создать на юге Ливана «10-километровую буферную зону».

«Катар и Турция предложили выступить посредниками и напрямую связаться с «Хезболлах», – добавил источник агентства, отметив, что «делегация обеих стран прибудет в Бейрут в ближайшие несколько часов».

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