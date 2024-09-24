По локоть в крови индейцев Канада указывает пальцем на Азербайджан

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Худшие наши опасения сбылись, Азербайджан, несмотря на победу в Отечественной войне и восстановление своей территориальной целостности, переживает самый сложный период. Сложный, потому что глобальные игроки и международные сообщества, покровительствующие Армении, устроили травлю Азербайджана и делают все, чтобы в регионе Южного Кавказа было неспокойно.

В течение почти 30 лет мировое сообщество закрывало глаза на оккупацию Арменией исконных земель Азербайджана, политики делали вид, что пытаются помочь нам урегулировать конфликт, но на самом деле всех все устраивало. Устраивала слабость и зависимое положение Азербайджана. Однако теперь, когда наша страна повысила свой политический авторитет на международной арене, укрепила свою армию и стала полноценным участником глобальных процессов, Запад заерзал и пустил в ход провокации и спекуляции против Азербайджана, чтобы надавить и выставить нас в невыгодном свете. Азербайджан, хоть и светское государство, но, как и многие мусульманские страны, столкнулся с жесткой исламофобией и двойными стандартами Запада. А причина в том, что государство процветает, и это очень сильно не нравится западным глобалистам. Последние откровенно встали на путь устранения и нейтрализации тех лидеров, которые мешают их планам, то есть на преступный путь. И конечная цель этих сил – превратить Азербайджан в страну, лишенную ресурсов и технологий, чтобы легче было ее контролировать и разворовывать.

А потому нужно что сделать? Правильно: настроить весь подконтрольный мир против Азербайджана. Что, впрочем, мы и наблюдаем последние четыре года. Как только Азербайджан одержал справедливую победу над Арменией, начались преследования с разных сторон. США и западные страны не оставляют попыток обвинить нас во всех грехах смертных, а в последнее время некоторые американские СМИ, и не только, разразились антиазербайджанскими статьями, пытаясь изобразить из себя «защитников всех убогих и обездоленных», то бишь армян. Понятное дело, что статьи заказные, но это не тот случай, когда можно промолчать и сделать вид, что не заметил вякания.

В этот раз отличился МИД Канады. Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли назвала сентябрьскую антитеррористическую операцию Азербайджана в Карабахе военной, указав, что более 100 тыс. армян якобы были насильственно перемещены вследствие этого. Она заявила, что в итоге это привело к гуманитарному кризису в регионе.

Значит ли это, что Мелани Жоли не располагает информацией о происходящем на Южном Кавказе? Конечно, нет, для этого надо быть слепым и глухим. Однако для того, чтобы заявить столь наглую ложь, нужна не просто осведомленность о реальном положении дел, но и установка, которую Мелани Жоли получила в обмен на обещанные дивиденды, которые кажутся ей более привлекательными, чем дружественные отношения с Азербайджаном.

Здесь налицо намеренное искажение фактов Оттавой, направленное против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Но не стоит удивляться такой позиции Канады, потому что она выступила в защиту себе подобных.

Сегодня Канада называет себя федеративным государством, чья парламентская система якобы основана на «сильных демократических традициях», то бишь на уважении прав и свобод человека. Но это не более чем сказка, придуманная для того, чтобы выглядеть привлекательной в глазах всего остального мира. К сегодняшней демократии Канада пришла через горе, страдания и культурный геноцид коренных народов.

В 2021 году в Канаде разразился настоящий скандал вокруг сотен останков детей индейцев, обнаруженных на месте бывшей школы в Британской Колумбии. Канадское правительство в течение длительного времени осуществляло геноцид коренных индейцев путем внедрения школ-интернатов, разбросанных по всей стране, с целью искоренения культуры и языков истинных хозяев земли. У индейцев насильственным образом отбирали детей, определяли их в интернаты (лишая родителей возможности видеться с ними), где подвергали несовершеннолетних различным истязаниям, лишали их жизни, и во всем этом активное участие принимала Католическая церковь.

В июне того же года коренное сообщество индейского племени Каусесс обнаружило в Саскачеване 751 безымянную могилу, принадлежащую в основном детям, что стало еще одним ужасным доказательством преследований в Канаде. Эта страшная находка была сделана недалеко от бывшей школы-интерната для индейцев Мариевал в Грейсоне, Саскачеван, Канада. Надо отметить, что такие массовые захоронения в Канаде находили и ранее, но как-то эту вонь правительству удавалось заглушить.

Школы-интернаты Канады, где тысячи детей коренных народов, насильно разлученных со своими семьями, содержались в нечеловеческих условиях, долгое время использовались в качестве средства ассимиляции, превращая коренное население в канадско-европейский образ жизни. Тысячи детей коренных народов, оказавшихся в этих школах-интернатах, пропали без вести, а многие выжившие утратили свою национальную идентичность.

Европейские колонизаторы сделали все возможное, чтобы избавиться от доминации на континенте коренных народов, оккупировали территории и чинили геноцид, делая невыносимыми условия жизни индейцев. Хотя в прошлом они были единственным народом, проживавшим на территории сегодняшней Канады, из-за политики принудительной ассимиляции их численность значительно сократилась, в настоящее время составляя почти 5 процентов от общей численности населения страны.

Религия и образование были двумя важными инструментами канадских властей для ассимиляции коренного населения. Такие законы, как Закон о постепенной цивилизации и Закон об индейцах, были приняты канадским государством, чтобы шаг за шагом навязать свой политический проект ассимиляции во имя цивилизации «диких индейцев».

Несмотря на то, что Канада является светским государством, эти законы не допускают нехристианских коренных жителей к системе правосудия, запрещая им давать показания или вести дела в судах страны. Дискриминационные законы также запрещают аборигенам носить традиционную одежду или танцевать, как их предки, считая эти практики нехристианскими действиями.

В Канаде до сих пор действуют многочисленные индейские резервации, напоминающие открытые тюрьмы, где коренные жители не могут голосовать, употреблять алкоголь или охотиться в достаточном количестве.

Акт об индейцах также сыграл важную роль в создании школьной системы, которая до сих пор висит над историей страны, сохраняя ее дискриминационное наследие. В открытом проявлении колониального менталитета школьная система была направлена ​​на обучение так называемых «диких» общин и погружение их в «высшую цивилизацию» Канады.

С этой целью тысячи детей коренных народов были разлучены со своими семьями, оказавшись в церковных школах-интернатах, где они подвергались религиозному миссионерству, в частности со стороны священников и монахинь католической церкви. Им запрещалось говорить на родном языке, их имена были изменены на европейские, их насиловали священники.

Хотя реализация канадских законов об ассимиляции вызывает воспоминания о политике Холокоста, которую проводила нацистская Германия в отношении евреев во время Второй мировой войны, Нюрнбергского процесса для наказания виновных в исчезновении многих коренных племен и разрушении их культуры и образа жизни в Канаде не проводилось.

Лишь в 2008 году канадское государство разрешило создать Национальную комиссию по установлению истины и примирению для расследования практики принудительной ассимиляции, применявшейся в 150 школах-интернатах Канады, где, по оценкам, в период с 1883 по 1996 год отбывали наказание (!) около 150 000 детей коренных народов.

В конце концов комиссия пришла к выводу, что эта практика представляет собой культурный геноцид. По словам президента комиссии, более 10 000 детей пропали без вести после того, как они оказались в этих школах-интернатах.



Несмотря на рекомендации комиссии, в 2009 году канадское правительство отказалось финансировать поисковые работы по обнаружению пропавших детей коренных народов. Хотя либеральное правительство обещало серьезно отнестись ко всем рекомендациям комиссии, реального прогресса не произошло. Все работы в этом направлении индейская община проводит за свой счет, государство же, причастное к убийствам детей, не желает помогать им в поиске останков пропавших.

А Католическая церковь отказалась извиниться за прошлые преступления в отношении воспитанников школ-интернатов.

Вот такая правда. И после всего этого Канада смеет обвинять Азербайджан в «насильственном перемещении армян Карабаха»? Не удивительно, что преступник защищает преступника. Азербайджану не стыдно за свое прошлое и не перед кем извиняться. А вот Канаде, прежде чем указывать другим, стоит встать на колени и просить прощение за убийства ни в чем не повинных детей. И кто после этого отвратителен?

Рамелла Ибрагимхалилова