В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с сильным ветром

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В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с сильным ветром, ожидаемым с полудня 24 сентября до вечера 25 сентября.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в Баку и на Апшеронском полуострове северо-западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/сек.

В Нахчыване, Ордубаде, Джульфе, Шабране, Хачмазе, Сиязане, Хызы, Сальяне, Нефтчале, Джалилабаде, Гобустане, Гёйгеле, Гяндже, Самухе, Геранбое, Нафталане, Шамкире, Товузе, Газахе, Агстафе, Дашкесане, Гедабеке, Мингячевире, Барде, Тертере, Евлахе, Гахе, Балакяне, Шеки, Загатале будет дуть западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.