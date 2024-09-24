Спецпредставитель Путина провел переговоры с Гаджиевым: что известно

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В Баку состоялась встреча специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова с помощником президента Азербайджана по внешней политике Хикметом Гаджиевым. Об этом сообщает МИД РФ.

В ходе встречи состоялся доверительный обмен мнениями по международной и региональной проблематике, представляющей взаимный интерес. Особое внимание было уделено Ближнему Востоку, в частности развитию военно-политической ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и на юге Ливана.

«Также была подтверждена нацеленность Москвы и Баку на продолжение плотной внешнеполитической координации как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках», – сказано в сообщении.