В МВД рассказали о борьбе с религиозным радикализмом в Азербайджане

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В результате мер, принимаемых МВД совместно с соответствующими органами и организациями, в республике достигнута стабильность с точки зрения религиозной ситуации, но порой в этой сфере происходят нарушения законодательства.

Об этом заявил заместитель начальника Управления пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Зейни Гусейнов на сессии на тему «Медиа и борьба с религиозным радикализмом», организованной в рамках семинара «Религиозный фактор в идеологической борьбе: ожидания от медиа» в Шуше, передает АПА.

Он отметил, что в Азербайджане систематически проводятся серьезные меры по борьбе с религиозным радикализмом, деструктивными призывами, направленными на подрыв стабильности.

«В отношении лиц, нарушивших требования закона «О свободе вероисповедания», принимаются соответствующие законодательству меры», – отметил он.