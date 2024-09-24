Мирзоян заявил, что Ереван готов подписать договор о мире с Баку в кратчайшие сроки

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Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном в кратчайшие сроки.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян на встрече с итальянским коллегой Антонио Таяни, которая прошла в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН .

Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе.

«Были упомянуты шаги, предпринятые Арменией в направлении установления мира на Южном Кавказе. Министр Мирзоян подчеркнул, что Армения имеет четкую позицию и политическую волю к подписанию мирного договора с Азербайджаном в короткие сроки, чему и служило последнее предложение Армении по проекту соглашения», – говорится в сообщении МИД Армении.

Министр Мирзоян подчеркнул, что «видение Армении по обеспечению стабильности в регионе основано на безоговорочном уважении территориальной целостности, принципах нерушимости границ, а также инициативах, направленных на обеспечение экономической взаимосвязанности».