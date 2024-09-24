Пезешкиан: Иран «никогда не одобрял» российскую агрессию против Украины

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан отрицает, что Тегеран поставляет Москве баллистические ракеты. По его словам, Иран «никогда не поддерживал российское вторжение в Украину», передает The Guardian.

По его словам, Иран хочет провести переговоры со странами Запада по поводу войны в Украине.

«Мы готовы сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории», — заявил он.

На пресс-конференции 16 сентября Пезешкиан, отвечая на вопрос о предполагаемых поставках ракет России, заявил: «Возможно, в прошлом такие поставки были. Но я могу заверить вас, что с тех пор, как я вступил в должность, таких поставок в Россию не было».