Пезешкиан: Иран «никогда не одобрял» российскую агрессию против Украины

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отрицает, что Тегеран поставляет Москве баллистические ракеты. По его словам, Иран «никогда не поддерживал российское вторжение в Украину», передает The Guardian.
По его словам, Иран хочет провести переговоры со странами Запада по поводу войны в Украине.
«Мы готовы сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории», — заявил он.
На пресс-конференции 16 сентября Пезешкиан, отвечая на вопрос о предполагаемых поставках ракет России, заявил: «Возможно, в прошлом такие поставки были. Но я могу заверить вас, что с тех пор, как я вступил в должность, таких поставок в Россию не было».