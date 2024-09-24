AZAL приостановил рейсы в Тель-Авив из-за конфликта между Израилем и «Хезболлах»

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Azerbaijan Airlines приостановили рейсы в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Об этом сообщил 12-й телеканал израильского телевидения.

Также авиарейсы приостановили Wizz Air и British Airways.

Как сообщает телеканал, запланированные на вторник рейсы отменены из-за обострения конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболлах». Сроки отмены рейсов не указываются.

В AZAL подтвердили данную информацию.

«Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL отменил рейсы в аэропорт и из аэропорта Бен-Гурион (Тель-Авив) в связи с недавними событиями в Израиле и соображениями безопасности. Пассажиры с билетами в Тель-Авив могут оформить полный возврат средств или бесплатно изменить билет на другой рейс.

Дополнительная информация о возобновлении рейсов по маршруту Баку–Тель-Авив–Баку будет предоставлена в зависимости от развития ситуации.

Авиакомпания оперативно уведомит пассажиров о любых изменениях.

Для получения актуальной информации пассажирам рекомендуется обращаться в колл-центр AZAL по адресу: [email protected]», – говорится в сообщении AZAL.