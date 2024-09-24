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Дуда напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером

Дуда напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером

Президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat подчеркнул, что Украина «должна учитывать свое прошлое во время Второй мировой войны, включая коллаборационизм с нацисткой Германией и участие в Холокосте».

Польский лидер отметил, что Украина должна быть заинтересована в нахождении взаимопонимания с Польшей во всех трудных вопросах, в том числе и исторических.

«Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», — подчеркнул Дуда.

Он уточнил, что это касается «не только Волынской резни, но и участия украинцев в подразделениях СС, а также сотрудничества украинских властей, включая Степана Бандеру, с нацистами».

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