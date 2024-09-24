Минобороны РФ сообщает о захвате турецкого вооружения ВСУ в Курской области

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Подразделения морской пехоты из группировки ВС РФ «Север» во время боев в Курской области захватили образцы вооружения украинских войск, которое было поставлено Киеву западными странами, сообщает Минобороны РФ.

«Бойцы в ходе боевой работы захватывают вооружение украинских боевиков, после чего используют его против врага. В основном у ВСУ находится иностранное вооружение», — рассказали представители оборонного ведомства.

Среди захваченного оружия — турецкий гранатомет RDS-40, полуавтоматическое ружье Akdal MKA 1919 и гранатомет MK-19 производства США, а также итальянское ружье оружейной компании Fabarm.