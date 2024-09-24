Алиев издал распоряжение в связи с Турецко-Азербайджанским университетом

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал распоряжение о регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью Турецко-Азербайджанского университета. Об этом сообщает «Азертадж».

В распоряжении говорится:

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в связи с исполнением Указа Президента Азербайджанской Республики об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Советом высшего образования Турецкой Республики по созданию Турецко-Азербайджанского университета (ТАУ)» от 16 апреля 2024 года номер 35, в целях совершенствования системы высшего образования в Азербайджанской Республике и расширения связей с престижными высшими учебными заведениями Турецкой Республики, а также создания гражданам Азербайджанской Республики возможности получать качественное образование в Азербайджанской Республике в рамках стандартов высшего образования ведущих стран, не выезжая за рубеж, постановляю:

1. Высшим учебным заведениям Азербайджанской Республики, привлеченным к деятельности Турецко-Азербайджанского университета, предоставить право независимого отбора студентов по результатам вступительных экзаменов, проводимых Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики.

2. Установить, что высшие учебные заведения Азербайджанской Республики, привлеченные к деятельности Турецко-Азербайджанского университета:

2.1. обладают правом совместно с соответствующими высшими учебными заведениями Турецкой Республики управлять применяемыми образовательными программами данных высших учебных заведений;

2.2. в случаях, когда позволяет материально-техническая база, могут проводить прием студентов сверх установленного для Турецко-Азербайджанского университета числа студентов, получающих образование за государственный счет, и на платной основе.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

3.1. установить на каждый учебный год число студентов, получающих образование в Турецко-Азербайджанском университете за государственный счет;

3.2. решить вопросы организации материально-технической базы и финансирования операционных расходов высших учебных заведений, привлеченных к деятельности Турецко-Азербайджанского университета;

3.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.