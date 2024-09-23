Алиев: Азербайджан демонстрирует силу и мощь своего ВПК |
Число жертв в Ливане достигло 558 |
В Украину залетел белорусский истребитель |
Азербайджан представил лазерное оружие Fireforce (видео) |
Лукашенко объявил о необходимости Беларуси готовиться к возможной войне |
Спецпредставитель Путина провел переговоры с Гаджиевым: что известно |
«Задача N1 – наращивание военной мощи». Полный текст речи Алиева в парламенте |
Пезешкиан пообещал не оставить без ответа убийство Хании |
СМИ Турции и ТРСК широко осветили сегодняшнюю речь Алиева в ММ |
Главное Общество

Мехрибан Алиева с членами своей семьи посадила деревья (фото, видео)

Мехрибан Алиева с членами своей семьи посадила деревья (фото, видео)

23 сентября в парке «Гянджлик» в Хатаинском районе Баку состоялась акция по посадке деревьев. Об этом сообщает «Азертадж».

В мероприятии приняли участие президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и члены их семьи.

В ходе акции, в которой приняли участие волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и COP29, были высажены 1000 эльдарских сосен.

Отметим, что парк «Гянджлик» создан по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Наряду с озеленительными полосами, в парке площадью 43 га созданы зоны развлечений и отдыха.

Напомним, что 11 ноября 2019 года, когда закладывался новый парк «Гянджлик», Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в акции по посадке деревьев в рамках проекта «Объединяйся во имя природы, объединяйся во имя жизни!» Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева. Глава нашего государства дал соответствующие поручения по благоустройству этой некогда заброшенной территории.

Парк «Гянджлик», сданный в пользование 26 августа 2021 года, не только является комфортным местом для отдыха людей, но и способствует сохранению экологической среды столицы.

Следует также отметить, что возглавляемый первой леди Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева уделяет особое внимание реализуемым на государственном уровне проектам по улучшению экологической ситуации в Азербайджане. Фонд осуществляет различные проекты по закладке новых озеленительных зон и защите существующих зеленых насаждений в нашей стране. Акция по посадке деревьев в парке «Гянджлик» стала еще одним вкладом в поддержание экологического баланса.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан направит на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура 4 млрд
Общество

Азербайджан направит на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура 4 млрд

2024/09/24, 18:37
Миллионы наших сограждан получат надбавки к зарплате и соцвыплатам
Общество

Миллионы наших сограждан получат надбавки к зарплате и соцвыплатам

2024/09/24, 18:33
Асадов: Все члены правительства несут личную ответственность
Общество

Асадов: Все члены правительства несут личную ответственность

2024/09/24, 18:29
Ограничивается движение транспорта на дороге в Грузию
Общество

Ограничивается движение транспорта на дороге в Грузию

2024/09/24, 18:27
ANAMA: Большая часть Ханкенди очищена от мин
Общество

ANAMA: Большая часть Ханкенди очищена от мин

2024/09/24, 17:21
Факультеты Карабахского университета будут переведены в Шушу и Ходжалы
Общество

Факультеты Карабахского университета будут переведены в Шушу и Ходжалы

2024/09/24, 15:43
Ильхам Алиев посетил выставки ADEX-2024 и Securex Caspian (фото)
Общество

Ильхам Алиев посетил выставки ADEX-2024 и Securex Caspian (фото)

2024/09/24, 14:16
Ильхам Алиев учредил три новых профессиональных праздника
Общество

Ильхам Алиев учредил три новых профессиональных праздника

2024/09/24, 14:04
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Общество

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с сильным ветром

2024/09/24, 13:20