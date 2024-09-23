Мехрибан Алиева с членами своей семьи посадила деревья (фото, видео)

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23 сентября в парке «Гянджлик» в Хатаинском районе Баку состоялась акция по посадке деревьев. Об этом сообщает «Азертадж».

В мероприятии приняли участие президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и члены их семьи.

В ходе акции, в которой приняли участие волонтеры Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и COP29, были высажены 1000 эльдарских сосен.

Отметим, что парк «Гянджлик» создан по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Наряду с озеленительными полосами, в парке площадью 43 га созданы зоны развлечений и отдыха.

Напомним, что 11 ноября 2019 года, когда закладывался новый парк «Гянджлик», Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в акции по посадке деревьев в рамках проекта «Объединяйся во имя природы, объединяйся во имя жизни!» Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева. Глава нашего государства дал соответствующие поручения по благоустройству этой некогда заброшенной территории.

Парк «Гянджлик», сданный в пользование 26 августа 2021 года, не только является комфортным местом для отдыха людей, но и способствует сохранению экологической среды столицы.

Следует также отметить, что возглавляемый первой леди Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева уделяет особое внимание реализуемым на государственном уровне проектам по улучшению экологической ситуации в Азербайджане. Фонд осуществляет различные проекты по закладке новых озеленительных зон и защите существующих зеленых насаждений в нашей стране. Акция по посадке деревьев в парке «Гянджлик» стала еще одним вкладом в поддержание экологического баланса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)