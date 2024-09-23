Ереван обсудил с Берлином урегулирование отношений с Баку

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В Ереване состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Германии. Данную информацию приводят армянские СМИ.

Отмечается, консультации провели замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян и политический директор МИД Германии по Южному Кавказу и Центральной Азии Конрад Арц фон Штрауссенбург.

Согласно информации, было затронуто текущее положение процессов, связанных с урегулированием отношений между Азербайджаном и Арменией, делимитацией, а также подписанием мирного договора.