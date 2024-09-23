СМИ Турции и ТРСК широко осветили сегодняшнюю речь Алиева в ММ

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Ведущие органы СМИ Турции и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) широко осветили речь президента Азербайджана Ильхама Алиева на первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва. Об этом сообщает «Азертадж».

Телеканалы, информационные агентства, газеты и новостные порталы дружественных стран акцентировали внимание на предупреждении азербайджанского лидера в адрес стран, вооружающих Армению.

Медиаструктуры Турции и ТРСК процитировали слова главы Азербайджанского государства о лицемерии и прямой ответственности стран, снабжающих Армению оружием, за будущие события в регионе.

Привлекается внимание к заявлению президента Ильхама Алиева о недопустимости использования языка ультиматума в отношении официального Баку и попыток формирования новых источников угроз в адрес Азербайджана с территории Армении.

Указывается, что внешние круги, не способные переварить победу азербайджанской стороны в 44-дневной Отечественной войне, вынашивают новые планы против Азербайджана.

Приводятся слова лидера Азербайджана о нежелании реваншистских сил в Армении смириться с результатами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции 2023 года.