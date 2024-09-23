Армяне хотели в Карабахе фальсифицировать историю религиозных храмов

41 Просмотров

В период оккупации в Карабахе была предпринята попытка фальсификации истории религиозных храмов Азербайджана.

Об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Рамин Мамедов на церемонии открытия семинара «Фактор религии в идеологической борьбе: ожидания от медиа», который состоялся 23 сентября в Шуше, сообщает Trend.

«На наших землях были уничтожены сотни религиозных и исторических памятников. Осквернены наши мечети, предпринята попытка фальсификации истории наших религиозных храмов. Сегодня наши религиозные и культурные памятники восстанавливаются нашим государством», – сказал он.

Мамедов выразил уверенность, что на семинаре будет высказано много полезных идей и предложений представителей СМИ по обсуждаемым темам.