Баку разоблачил новую схему обмана Еревана

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В Баку открылась первая сессия новоизбранного Милли Меджлиса. Это часть процесса политической перезагрузки после блестящей победы Азербайджана в Карабахе и полного восстановления государственного суверенитета на всей территории страны.

На первом заседании нового парламента выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это была по-настоящему программная речь. Глава государства коснулся самых разных тем, включая риски и вызовы, стоящие перед страной. Одной из главных угроз он назвал армянский реваншизм.

Как отметил глава государства, задача номер один — наращивание военной мощи страны: «Несмотря на то, что Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, как происходящие в мире процессы, возникновение новых очагов конфликтов, войн и эскалация напряженности вокруг нас, так и реваншистские тенденции в Армении вынуждают нас постоянно уделять внимание этой сфере». По словам Алиева, в Армении поднимают голову реваншистские силы, и это не только маргинальные политические элементы — такими же мыслями и грезами живут и сегодняшние власти Армении. Глава государства подчеркнул, что они не хотят смириться с итогами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции. После этого он отметил: «Хотя они на словах и говорят это, их дела, политика, шаги создают абсолютно противоположную картину. Об этом свидетельствует и формальное сохранение до сегодняшнего дня Минской группы, которая не носит никакого функционального значения».

И самое главное, президент предупредил: нам надо быть готовыми к неожиданностям, так как внешние круги, не способные переварить победу Азербайджана, вынашивают против нас новые планы: «Именно в этом цель и медиакампаний — очернительных, клеветнических кампаний. Сохранять эту тему на повестке дня и жить с надеждой, что если Азербайджан когда-то споткнется, ослабнет, то они смогут вновь начать против нас грязные действия. То есть мы должны это знать. Власти Азербайджана знают это, и общественность тоже должна знать. Поэтому мы не можем расслабляться». Добавим от себя: Армения всегда была готова выступать в роли инструмента чужой политики, просто если вчера в Ереване нанимались на роль форпоста России, то сегодня — Франции или ещё кого-нибудь.

А это значит, что армянский реваншизм остается прямой и явной угрозой для мира и стабильности во всем регионе. Более того, президент Азербайджана прямо обвинил в проведении реваншистской политики нынешнее правительство Армении. И открыто дал понять, что вроде бы конструктивным заявлениям Никола Пашиняна и его команды верить не следует. Слова в Ереване слишком уж сильно расходятся с делом.

Алиев по сути дела также прямо обвинил Армению в срыве подготовки мирного договора: «С момента отправки нашего первого проекта в Армению до сегодняшнего дня произошло десять обменов комментариями. По прошествии нескольких месяцев мы, естественно, ждали, что Армения оперативнее и быстрее будет предоставлять нам свои комментарии. Но мы видим, что все происходит с точностью до наоборот. Нам пришлось ждать 70 дней, прежде чем мы получили от них последний вариант. Все несогласованные положения были исключены из их варианта мирного договора. То есть столь примитивный и неадекватный шаг, честно говоря, был неожиданным».

А теперь разберём по пунктам. Как можно понять из заявлений Алиева, очередная попытка Еревана начать что-то вроде «двойной игры с армянским акцентом» снова проваливается. В Баку намерение Еревана и его покровителей раскрыли. Тем более понятно, почему Ереван, который сначала всячески затягивал работу над мирным договором, теперь вдруг начинает торопить Баку и капризно требует подписать мирный договор без ключевых и принципиальных положений. Это старое мошенничество Еревана: навязать Баку такой вариант договорённости, при котором у Азербайджана руки были бы связаны, а Армения оставляла бы за собой «поле» для предъявления Азербайджану территориальных претензий и готовила бы при поддержке старых и новых покровителей очередную «новую войну за новые территории».

Но в Баку мошенничество Еревана было раскрыто практически сразу. И Азербайджан на всех уровнях четко и недвусмысленно заявляет: во-первых, «усечённый» мирный договор наша страна подписывать не будет. А во-вторых, никакого мирного договора не будет подписано до тех пор, пока Армения не уберет из своей конституции претензии на Карабах. В лучшем случае мирный договор заблокирует конституционный суд. В худшем — в Ереване объявят, что это Азербайджан согласился признать Карабах за Арменией. И когда этот вариант провалился, в Ереване, по всей видимости, решили перейти к «плану В», где уже в фокусе внимания были карабахские армяне. Точнее, «вековечный надрыв причитаний» по поводу мифической «этнической чистки» в Карабахе.

Судя по всему, в Ереване не оставляют планов по повторной оккупации азербайджанских территорий, на сей раз под лозунгом «безопасного возвращения карабахских армян». И не только карабахских, кстати говоря: накануне 44-дневной войны в армянском экспертном сообществе обсуждали ввод миротворцев в крупные города Азербайджана для «защиты возвращающихся армянских беженцев». То есть, по ереванским планам, миротворцы должны были бы стоять где-то у памятника Зорге в Баку. Эти планы, конечно, отдают дежавю. Точно так же, под аккомпанемент причитаний о «геноциде армян», в армянских кругах рассчитывали оторвать от Турции шесть восточноанатолийских вилайетов. Вопли затянулись лет на 100, результатов — ноль, не считая набитых карманов лоббистов, но в Ереване решили попробовать ещё раз, уже против Азербайджана.

Но они не учли, что на карте — уже не Азербайджан конца восьмидесятых — начала девяностых. И что в Баку будут «играть на опережение». Именно поэтому президент Ильхам Алиев говорил на первом заседании нового парламента о важности укрепления военной мощи и развития военно-промышленного комплекса Азербайджана. Наша страна сможет себя защитить. И мы готовы к любому сценарию.

Так что Армении лучше не проверять «методом тыка», чем для неё закончится вторая попытка реванша.

Нурани