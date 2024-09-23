Стартовали учения Eternity-2024 с участием Азербайджана, Турции и Грузии (фото)

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В Грузии начались командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2024» с участием азербайджанских, турецких и грузинских военнослужащих.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военнослужащие и представители соответствующих государственных учреждений трех стран выполнят различные задачи по организации защиты стратегически важных региональных экономических проектов. Международные учения, проводимые в целях укрепления взаимного сотрудничества и взаимодействия между вооруженными силами стран-участниц, продлятся до 27 сентября.