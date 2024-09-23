Байрамов на заседании ДН в рамках сессии ГА ООН (фото) |
Баку разоблачил новую схему обмана Еревана |
Глава Союза мусульманских ученых призвал ополчиться против Израиля |
Япония обвинила Россию в воздушном вторжении |
Алиев о мирном договоре с Арменией: неадекватный шаг был неожиданным |
Алиев рассказал, что закрытие сухопутных границ спасло страну от катастроф |
Ильхам Алиев: Мы должны быть готовы к этому |
Алиев: Власти Азербайджана знают это, общественность тоже должна знать |
Франция направила на Мартинику спецподразделение полиции, запрещённое 65 лет назад |
Главное Армия

Стартовали учения Eternity-2024 с участием Азербайджана, Турции и Грузии (фото)

Стартовали учения Eternity-2024 с участием Азербайджана, Турции и Грузии (фото)

В Грузии начались командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2024» с участием азербайджанских, турецких и грузинских военнослужащих.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военнослужащие и представители соответствующих государственных учреждений трех стран выполнят различные задачи по организации защиты стратегически важных региональных экономических проектов. Международные учения, проводимые в целях укрепления взаимного сотрудничества и взаимодействия между вооруженными силами стран-участниц, продлятся до 27 сентября.

Теги:
Из этой рубрики
ЦАХАЛ расширяет удары по "Хезболле"
Армия

ЦАХАЛ расширяет удары по «Хезболле»

2024/09/23, 20:11
Стартовали учения Eternity-2024 с участием Азербайджана, Турции и Грузии (фото)
Армия

Стартовали учения Eternity-2024 с участием Азербайджана, Турции и Грузии (фото)

2024/09/23, 19:12
Япония обвинила Россию в воздушном вторжении
Армия

Япония обвинила Россию в воздушном вторжении

2024/09/23, 18:00
На выставке ADEX 2024 в Баку Россия впервые презентует «Ланцет»
Армия

На выставке ADEX 2024 в Баку Россия впервые презентует «Ланцет»

2024/09/23, 11:00
Германия подняла истребители на перехват российских самолетов
Армия

Германия подняла истребители на перехват российских самолетов

2024/09/22, 22:49
Азербайджанский военнослужащий погиб от выстрела
Армия

Азербайджанский военнослужащий погиб от выстрела

2024/09/22, 20:24
Военных баз США в Финляндии не будет
Армия

Военных баз США в Финляндии не будет

2024/09/22, 15:02
Минобороны показало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны показало еженедельное обозрение (видео)

2024/09/22, 14:20
Эльману Пашаеву грозят серьезные санкции за "самоволку"
Армия

Эльману Пашаеву грозят серьезные санкции за «самоволку»

2024/09/22, 13:22