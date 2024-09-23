Россия может провести ядерное испытание

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Россия может провести ядерное испытание. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщают российские СМИ.

По его словам, позиция России по поводу ядерных испытаний не менялась, Москва не будет их проводить, если от таких шагов воздержится Вашингтон.

«Нет, ничего не поменялось в позиции России о возможности проведения ядерных испытаний. Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов в плане проведения испытаний будут воздерживаться США», – отметил С.Рябков.