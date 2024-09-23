Израиль анонсировал удар по объектам «Хезболлах» в долине Бекаа в Ливане

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Израильские военные готовятся в скором времени нанести удары по объектам шиитской организации «Хезболлах» в долине Бекаа на востоке Ливана и призывают местное население покинуть опасные районы.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.

«Мы готовимся в ближайшее время атаковать террористические объекты в долине Бекаа в Ливане. «Хезболлах» хранит там стратегическое вооружение в гражданских зданиях и использует население в качестве живого щита, сознательно подвергая его риску», – сказал он.