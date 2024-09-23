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В ЕС призвали готовиться к возможной войне с Россией

В ЕС призвали готовиться к возможной войне с Россией

Первый комиссар Евросоюза по обороне Андрюс Кубилюс призывает страны создать минимальные запасы боеприпасов, заявляя, что это лучший способ подготовки военной промышленности блока к войне.

Как пишет британское ежедневное издание Financial Times, Кубилюс, который займет эту должность в этом году, если Европарламент одобрит его кандидатуру, заявил, что ЕС должен подготовиться к нападению России в течение нескольких лет.

Свой план он сравнил с аналогичными соглашениями по природному газу, в соответствии с которыми страны должны хранить запасы и, в случае необходимости, делиться ими с соседями.

Андрюс Кубилюс также задался вопросом, почему у стран Евросоюза нет критериев военной безопасности, согласно которым необходимо было бы держать на складах определенное количество артиллерийских снарядов, пороха.

Еврокомиссар также заявил, что не собирается дублировать роль НАТО в вопросах безопасности и выразил желание более тесно сотрудничать с украинскими производителями оружия, поскольку беспилотники и ракеты трансформировали современное поле боя.

«У них есть реальный опыт», — подчеркнул Кубилюс, говоря об украинских оружейниках.

Он также предупредил, что нельзя терять времени, сославшись на оценку Германии, согласно которой Россия может быть готова напасть на страну-члена ЕС к 2029 году.

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