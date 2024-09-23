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Эксперт о заявлениях Алиева: Президент обозначил безопасность главной темой

Эксперт о заявлениях Алиева: Президент обозначил безопасность главной темой

В своем сегодняшнем выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил, что внутри страны не существует рисков безопасности, потому что все угрозы формируются извне. Об этом «Минвалу» сказал азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

«Лейтмотивом выступления президента Ильхама Алиева сегодня стала тема безопасности. Президент четко обозначил, что внутри страны каких-либо рисков безопасности нет, поскольку все угрозы формируются только извне. И в этом контексте «слабым звеном» является Армения, которая не сама по себе, а именно при поддержке внешних сил, как это было на протяжении трех десятилетий, может создавать угрозу Азербайджану», – отметил эксперт.

Наряду с этим, считает политолог, надо понимать, что современный период истории насыщен войнами, конфликтами, а международное право не работает ни в какую из сторон «и поэтому тема безопасности является приоритетной».

«Безопасность формируется не только за счет вооруженных сил, но и за счет внешней политики, дипломатии и разведывательной деятельности, и президент обозначил основное направление обеспечения безопасности в том, что мы должны активно продвигать интересы Азербайджана во внешней политике и наращивать свои вооруженные силы», – сказал Ф.Мамедов.

Поэтому тот факт, что этой теме было уделено так много внимания, по его словам, дает основания полагать, что «та ситуация, к которой мы, к сожалению, привыкли, все-таки является ненормальной ни в направлении Армении, ни на Юге, ни на Севере. Поэтому эту нормальность мы не должны воспринимать как нечто стабильное».

«Президент Азербайджана в своем выступлении показал, что уровень напряжения очень высокий и это среднесрочный тренд, к которому Азербайджан должен готовиться», – заключил Фархад Мамедов.

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