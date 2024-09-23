Алиев соболезнует Пезешкиану

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

«Уважаемый господин президент,

Мы были глубоко потрясены известием о многочисленных жертвах в результате взрыва на угольной шахте в Табасе.

Разделяю вашу боль в связи с этой трагедией, выражаю глубочайшие соболезнования вам, семьям и родственникам погибших, всему народу Ирана от себя лично и от имени народа Азербайджана, желаю выздоровления раненым», – говорится в соболезновании.