Эрдоган заявил о подрыве доверия к США

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Введенные США в отношении Турции ограничения в оборонной сфере подрывают доверие Анкары к Вашингтону и противоречат союзническим отношениям.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Нью-Йорке на круглом столе перед представителями американских аналитических центров.

«В прошлом году объем взаимной торговли с США превысил $30 млрд. Мы считаем, что можем довести этот показатель до $100 млрд. Но у нас до сих пор имеются разногласия с американской администрацией по некоторым вопросам, касающимся нашей национальной безопасности. Применяемые США, нашим союзником по НАТО, меры и ограничения в сфере оборонной промышленности подрывают наше доверие к Америке. Также очевидно, что санкции в рамках закона CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» – прим.) и исключение Турции из программы F-35 противоречат духу альянса», – цитирует Эрдогана телеканал TRT.

По словам турецкого лидера, Анкара «регулярно делится с американскими друзьями ее ожиданиями относительно прекращения поддержки Рабочей партии Курдистана, «Сил народной самообороны», партии «Демократический союз» и ФЕТО». Все эти структуры признаны Турцией террористическими, и она требует от США прекращения их поддержки и оказания Анкаре содействия в борьбе с ними.