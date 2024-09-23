В Азербайджане могут запретить охотиться

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В Министерстве экологии и природных ресурсов продлевают мораторий на отстрел водоплавающих птиц. Об этом Minval.az сообщил начальник Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирудин Алиев.

По его словам, в Азербайджане специалисты проводят подсчет и мониторинг животного мира. По данной причине вопрос открытия сезона охоты 2024-2025 годов планируется рассмотреть на очередном заседании Координационного совета по вопросам охоты.

«На заседании координационного совета по вопросам охоты обсуждается вопрос сохранения запрета на охоту. Это связано с тем, что в последнее время Каспийское море сильно обмелело, в том числе на участках, где традиционно гнездились водоплавающие птицы. В настоящее время в связи с этим идет процесс подсчета их популяций», – отметил начальник службы.

После завершения исследования запланировано проведение очередного заседания Координационного совета, где специалисты решат открывать сезон охоты в Азербайджане или нет. Пока же экологи посчитали оставить все как есть, чтобы как минимум в течение осени понаблюдать за поведением животного мира.

Ежегодно традиционно, с 15 сентября, сезон охоты в Азербайджане объявлялся открытым. Около 90% разрешений выдавались на охоту на водоплавающих птиц. Небольшую квоту министерство всегда оставляет для любителей поохотится на млекопитающих.

В свою очередь, член Координационного совета по вопросам охоты при Минэкологии и председатель Общества орнитологов Азербайджана Эльчин Султанов отметил, что изменение водных границ спровоцировало исчезновение традиционных мест охоты.

«Например в морском порту Девечи, который считался привычной территорией для охоты, все пересохло. И хотя в заповеднике «Гызылагач» официально запрещено охотиться, там тоже нет птиц. Все они улетели ближе к морю. Также обстоят дела и в дельте реки Кура, где традиционно охотились люди. Поэтому скажу, что все привычные места охоты в Азербайджане опустели. Специалисты думают над тем, как вновь организовать охоту. В связи с этим было решено приостановить ее до ноября», – уточнил орнитолог.

После ноября будет решено о возобновлении сезона охоты и планируется назвать новые участки, куда смогут заходить охотники.

Зарина Оруджалиева