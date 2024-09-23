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Алиев рассказал, что закрытие сухопутных границ спасло страну от катастроф

Алиев рассказал, что закрытие сухопутных границ спасло страну от катастроф

С полной уверенностью могу сказать: то, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия и они пресекаются.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Отметив, что охрана границ защитит нас от внешних рисков, глава государства подчеркнул, что в Азербайджане внутренних рисков нет.

«В Азербайджане на протяжении долгих лет обеспечиваются безопасность, спокойствие, и стабильность может служить примером для всего мира. Все знают, что ни одно государство не может развиваться без стабильности. Сегодня все прекрасно видят положение стран с нарушенной стабильностью и их судьбу. Стабильность – это главное условие для безопасности, развития, привлечения иностранных инвестиций», – добавил президент.

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