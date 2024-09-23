Завтра в Баку будет ветрено

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди, грозы. Умеренный северо-западный ветер во второй половине дня периодически усилится.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью будет 16-19° тепла, днем 23-27° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы, на отдельных территориях осадки примут ливневый характер, возможен град, в высокогорье – мокрый снег. Ближе к вечеру в большинстве районов осадки прекратятся. Ночью и утром в горных местностях возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 15-19° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем 12-17 ° тепла.