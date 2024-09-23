Глава Союза мусульманских ученых призвал ополчиться против Израиля |
Япония обвинила Россию в воздушном вторжении |
Алиев о мирном договоре с Арменией: неадекватный шаг был неожиданным |
Алиев рассказал, что закрытие сухопутных границ спасло страну от катастроф |
Ильхам Алиев: Мы должны быть готовы к этому |
Алиев: Власти Азербайджана знают это, общественность тоже должна знать |
Франция направила на Мартинику спецподразделение полиции, запрещённое 65 лет назад |
Алиев провозгласил задачей номер 1 наращивание военной мощи страны из-за реваншистов в Армении |
США продолжают готовить Армению к реваншу против Азербайджана (фото) |
Главное Общество

Избраны председатели комитетов Милли Меджлиса

Избраны председатели комитетов Милли Меджлиса

Избраны председатели комитетов Милли Меджлиса:

– Арзу Нагиев – председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

– Захид Орудж – председатель комитета по правам человека.

– Садиг Гурбанов – председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

– Таир Рзаев – председатель комитета по аграрной политике.

– Муса Гулиев – председатель комитета по труду и социальной политике.

– Ахлиман Амирасланов – председатель комитета здравоохранения.

– Хиджран Гусейнова – председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

– Шахин Исмаилов – комитет по молодежи и спорту.

– Фазиль Мустафа – председатель комитета общественных объединений и религиозных организаций.

– Полад Бюльбюльоглу – председатель комитета по культуре.

– Самед Сеидов – председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.

– Азер Амирасланов – председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

– Али Гусейнли – председатель комитета по правовой политике и государственному строительству.

– Анар Искендеров – председатель комитета по науке и образованию.

Теги:
Из этой рубрики
С 25 сентября повышаются тарифы на проезд по Абшеронскому кольцу
Общество

С 25 сентября повышаются тарифы на проезд по Абшеронскому кольцу

2024/09/23, 17:26
В Баку усилится ветер
Общество

В Баку усилится ветер

2024/09/23, 16:51
AZAL внедряет SİMA İmza
Общество

AZAL внедряет SİMA İmza

2024/09/23, 16:01
Алиев соболезнует Пезешкиану
Общество

Алиев соболезнует Пезешкиану

2024/09/23, 15:59
Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглу с должности посла в России
Общество

Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюльоглу с должности посла в России

2024/09/23, 15:39
Кто, кроме вынужденных переселенцев, может претендовать на работу в Карабахе?
Общество

Кто, кроме вынужденных переселенцев, может претендовать на работу в Карабахе?

2024/09/23, 15:38
В Азербайджане могут запретить охотиться
Общество

В Азербайджане могут запретить охотиться

2024/09/23, 15:10
Освобожден от должности ректор Азербайджанской государственной морской академии
Общество

Освобожден от должности ректор Азербайджанской государственной морской академии

2024/09/23, 15:06
Шахин Сеидзаде освобожден от должности
Общество

Шахин Сеидзаде освобожден от должности

2024/09/23, 15:04