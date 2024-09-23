Избраны председатели комитетов Милли Меджлиса

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Избраны председатели комитетов Милли Меджлиса:

– Арзу Нагиев – председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

– Захид Орудж – председатель комитета по правам человека.

– Садиг Гурбанов – председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

– Таир Рзаев – председатель комитета по аграрной политике.

– Муса Гулиев – председатель комитета по труду и социальной политике.

– Ахлиман Амирасланов – председатель комитета здравоохранения.

– Хиджран Гусейнова – председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

– Шахин Исмаилов – комитет по молодежи и спорту.

– Фазиль Мустафа – председатель комитета общественных объединений и религиозных организаций.

– Полад Бюльбюльоглу – председатель комитета по культуре.

– Самед Сеидов – председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.

– Азер Амирасланов – председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

– Али Гусейнли – председатель комитета по правовой политике и государственному строительству.

– Анар Искендеров – председатель комитета по науке и образованию.