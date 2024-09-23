Избраны председатели комитетов Милли Меджлиса:
– Арзу Нагиев – председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
– Захид Орудж – председатель комитета по правам человека.
– Садиг Гурбанов – председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.
– Таир Рзаев – председатель комитета по аграрной политике.
– Муса Гулиев – председатель комитета по труду и социальной политике.
– Ахлиман Амирасланов – председатель комитета здравоохранения.
– Хиджран Гусейнова – председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
– Шахин Исмаилов – комитет по молодежи и спорту.
– Фазиль Мустафа – председатель комитета общественных объединений и религиозных организаций.
– Полад Бюльбюльоглу – председатель комитета по культуре.
– Самед Сеидов – председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.
– Азер Амирасланов – председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
– Али Гусейнли – председатель комитета по правовой политике и государственному строительству.
– Анар Искендеров – председатель комитета по науке и образованию.