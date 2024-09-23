Франция направила на Мартинику спецподразделение полиции, запрещённое 65 лет назад

327 Просмотров

Франция направила спецназ CRS 8 для подавления протестов в заморском департаменте Мартиника, сообщает BFMTV. Сотрудники подразделения прибыли на остров в субботу. Власти ввели комендантский час в некоторых районах на фоне массовых протестов против повышения цен, при этом на Мартинике продукты дороже на 40% по сравнению с основной территорией Франции. Протесты также идут на соседней Гваделупе, где забастовка сотрудников энергетической компании EDF привела к отключениям электричества.

Фронт освобождения французских колоний осудил действия властей, заявив о борьбе за свободу и справедливость.

Между тем стало известно, что Франция направила на Мартинику спецподразделение полиции по борьбе с беспорядками, запрещённое 65 лет назад. Элитная полиция CRS была отстранена после событий 1959 года, когда её действия привели к гибели протестующих. Хотя эти силы редко применяются на Карибских территориях, они были задействованы в Гваделупе в 2009 году.

Беатрис Беллей, представитель социалистической партии на Мартинике, раскритиковала действия властей, заявив: «На Мартинике не идёт гражданская война, это социальная война». Она призвала к открытому диалогу, подчеркнув, что «такие меры лишь усиливают напряжённость и отвлекают от законных требований народа».