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На выставке ADEX 2024 в Баку Россия впервые презентует «Ланцет»

На выставке ADEX 2024 в Баку Россия впервые презентует «Ланцет»

«Рособоронэкспорт» на выставке ADEX 2024 в Баку впервые покажет комплекс с барражирующими боеприпасами «Ланцет-Э», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» (входит в государственную корпорацию «Ростех») организует объединенную российскую экспозицию на международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Баку. В выставке примут участие 12 российских компаний. Они представят продукцию для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений.

«Россию и страны Прикаспийского региона связывают длительные добрососедские отношения, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Нашим партнерам хорошо известна надежная и эффективная российская оборонная продукция. На ADEX 2024 Рособоронэкспорт покажет проверенные в боях наиболее востребованные образцы современного вооружения, среди которых впервые за пределами России демонстрируются комплекс с барражирующими боеприпасами «Ланцет-Э», – сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба «Рособоронэкспорта».

Главная новинка экспозиции «Рособоронэкспорта», комплекс «Ланцет-Э», обеспечивает уверенное поражение танков, БМП, БТР, инженерной техники, опорных и командных пунктов, авиации на аэродромах базирования, систем РЭБ и борьбы с БПЛА, а также стационарных и движущихся надводных целей. Опыт боевых действий подтвердил высокую эффективность входящих в комплекс барражирующих боеприпасов

«Изделие 51-Э» и «Изделие 52-Э» применяются при контрбатарейной борьбе и в качестве средств уничтожения быстроходных наземных и надводных целей – внедорожников и катеров. Первая зарубежная презентация комплекса «Ланцет-Э» состоится 25 сентября.

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