СМИ: КСИР запретил своим членам использовать средства связи

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Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи после серии взрывов таких устройств в Ливане.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности Ирана.

По их информации, в КСИР запустили масштабную проверку не только устройств связи, а практически всего технического оборудования. Руководство ведомства обеспокоено произошедшим и запросило у «Хезболлах» результаты технической экспертизы, а также несколько образцов сдетонировавших изделий.

Как отметил один из собеседников агентства, КСИР также начал тщательное расследование в отношении своих военнослужащих и офицеров среднего и высшего звена для выявления тех, кому поступают денежные средства из аффилированных с Израилем источников. «Это включает в себя проверку их банковских счетов как в Иране, так и за рубежом, а также истории их поездок и поездок их семей», – пояснил источник.