Эрдоган назвал виновных в срыве переговоров по Украине в Стамбуле

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «определённые лобби» не захотели, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022 году «достигли своей цели». По словам турецкого лидера, Анкара прилагала и прилагает усилия по урегулированию украинского конфликта.

«Переговоры в Стамбуле доказали успешность активной роли Турции. Однако определённые лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели», — цитирует Эрдогана турецкое госагентство Anadolu.

Несмотря на это, как отметил Эрдоган, Турция будет делать всё возможное, чтобы закончить конфликт, не допустив новых разрушений.