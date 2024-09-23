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Зеленский об участии России в саммите по Украине: «Не похоже, что они прибегут»

Зеленский об участии России в саммите по Украине: "Не похоже, что они прибегут"

Владимир Зеленский заявил, что его так называемый «план победы» усилит позиции Украины, а также заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом украинский президент заявил в интервью The New Yorker.

Как сказал Зеленский, после мирного саммита партнеры Украины увидели, что Москва не собирается участвовать в переговорах. По его словам, союзники Киева заявили, что пригласят Россию на второй саммит, и она «прибежит».

«Теперь у нас запланирован второй саммит, и не похоже, что они прибегут», — отметил Зеленский.

Он убежден, что «план победы» должен быстро сделать Украину сильной. Укрепившаяся Украина заставит Путина сесть за стол переговоров, считает Зеленский.

Президент Украины рассказал, что уже изложил на бумаге свой план по укреплению страны в течение следующих трех месяцев, а также по дипломатическому окончанию боевых действий. Этот план разработан с расчетом на поддержку президента Соединенных Штатов Джо Байдена, признался Зеленский.

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