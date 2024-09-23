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Главное Мир

Эрдоган запланировал переговоры с Зеленским, Пашиняном и Пезешкианом в США

Эрдоган запланировал переговоры с Зеленским, Пашиняном и Пезешкианом в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и иранским лидером Масудом Пезешкианом.

Об этом сообщила газета Sabah.

По данным издания, планируется, что большинство встреч пройдет в «Турецком доме» — символе турецкой дипломатии в Нью-Йорке. Ожидается, что Эрдоган встретится с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа Аль Судани, генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, канцлером Германии Олафом Шольцем и сербским лидером Александром Вучичем.

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