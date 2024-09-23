Синвар мог погибнуть при израильском ударе по Газе

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Израиль проверяет информацию о возможной ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в результате удара по сектору Газа. Об этом сообщает радиостанция Kan.

По ее информации, пока уточнить эти сведения «не представляется возможным». В израильской армии Kan сообщили, что не располагают «подтверждающей или опровергающей информацией».

Портал Ynet также сообщил о том, что Израиль проверяет информацию о смерти или ранении Синвара. Отмечается, что глава политбюро ХАМАС «оказался отрезанным от связи».